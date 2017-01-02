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В аэропорту турецкого курортного города Анталья при прохождении досмотра был задержан мужчина, который пытался пронести свой багаж без досмотра, а затем начал кричать, что у него есть бомба. Местные СМИ полагают, что у задержанного расстройство психики.

Инцидент произошел утром 2 января около 10 часов утра по местному времени, уточняет CNN Türk. Молодой человек лет 25-30, который был идентифицирован как психически больной, отказывался покидать сканер и начал кричать: "У меня есть бомба!" Полицейские взяли вызвавшего панику человека под стражу и доставили в отделение для допроса.

The Daily Star уточняет, что до этого подозреваемый пытался пронести свой багаж без досмотра. Издание со ссылкой на службы безопасности сообщает, что нарушитель порядка кричал "Аллах акбар!" - что означает "Аллах велик".

Турецкий сайт NTV приводит слова очевидцев, которые рассказали, что сотрудники службы безопасности аэропорта остановили молодого человека и попытались досмотреть его сумку. Тот в ответ начал молиться, повторяя арабскую фразу, означающую "во имя Аллаха милосердного" и "Аллах велик". Когда нарушителя доставили в полицию, очевидцы разглядели на его правой щеке ссадину и синяк.

В первоначальных сообщениях говорилось о том, что панику в аэропорту Антальи устроил сириец. Однако в опубликованном сообщении от имени администрации аэропорта говорится, что речь идет об уроженце Антальи 1998 года рождения.

"Сегодня утром он приехал в аэропорт с сумкой в руке и хотел пронести багаж без сканирования. После вмешательства охранников он начал выкрикивать лозунги. Он был задержан и обезврежен сотрудниками полиции. Происшествие стало предметом уголовного разбирательства, расследование продолжается. Начата проверка подозреваемого на психическую устойчивость и зависимость от наркотиков", - указано в заявлении.

Британская газета отмечает, что Анталья является одним из самых привлекательных мест проведения новогодних каникул для европейцев. В прошлом году аэропорт турецкого города обслужил более 27 млн пассажиров, что делает его пятой по загруженности воздушной гаванью в Европе.

В эти дни в Турции сохраняется повышенный уровень опасности в связи с атакой на клуб "Рейна" в Стамбуле в новогоднюю ночь. Полиция продолжает поиск причастных к убийству 39 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ДАИШ).