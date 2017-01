В мире |

Сэр Пол Маккартни неожиданно появился на вечеринке российского миллиардера Романа Абрамовича. Информация об этом опубликована в Twitter группы The Killers.

Вместе с музыкантами этого коллектива Маккартни выступил на частной вечеринке, состоявшейся на французском острове Сер-Бертелеми. Он спел песню Helter Skelter, ранее исполнявшуюся The Beatles.

@PaulMcCartney & @thekillers on NYE. I am happy as can be pic.twitter.com/OMiNHqrtIu