Пол Маккартни спел для Абрамовича
В мире | 2 января 2017 года, 16:28
Сэр Пол Маккартни неожиданно появился на вечеринке российского миллиардера Романа Абрамовича. Информация об этом опубликована в Twitter группы The Killers.
Вместе с музыкантами этого коллектива Маккартни выступил на частной вечеринке, состоявшейся на французском острове Сер-Бертелеми. Он спел песню Helter Skelter, ранее исполнявшуюся The Beatles.
@PaulMcCartney & @thekillers on NYE. I am happy as can be pic.twitter.com/OMiNHqrtIu— AZ (@Az_Cohen) 1 января 2017 г.
Источник: ПОЛИТ.РУ