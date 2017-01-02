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Российский лыжник Александр Легков

Россия может лишиться четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках.

Награды могут быть отобраны у спортсменов Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые ранее были временно отстранены вместе с четырьмя другими российскими лыжниками на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Iltalehti.fi.

Российский лыжник Максим Вылегжанин

О лишении медалей может быть объявлено уже в январе.

Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи золото и серебро соответственно в масс-старте на 50 км. Также лыжники стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин еще завоевал серебро в командном спринте.