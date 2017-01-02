Россию могут лишить четырех медалей сочинской олимпиады (6)
В мире | 2 января 2017 года, 20:24
Российский лыжник Александр Легков
Россия может лишиться четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках.
Награды могут быть отобраны у спортсменов Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые ранее были временно отстранены вместе с четырьмя другими российскими лыжниками на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Iltalehti.fi.
Российский лыжник Максим Вылегжанин
О лишении медалей может быть объявлено уже в январе.
Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи золото и серебро соответственно в масс-старте на 50 км. Также лыжники стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин еще завоевал серебро в командном спринте.
Источник: Газета.ru
Хуже чмошников от европы, могут быть только чмошники с пиндостана, ну ещё сявки от приебалтики.
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На радость Дукурсам: 4 российских скелетониста отстранены от соревнований
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Медали не отдавать, а в международные спортивные организации прекратить платить взносы вплоть до полной реабилитации всех российских спортсменов и публичных извинений перед ними. Бойкотировать любые международные соревнования и все дискриминационные решения всех международных спортивных федераций. Найти и опубликовать компромат на этого Макларена.
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