В мире |

Более 130 заключенных совершили побег в результате тюремного бунта, который вспыхнул 1 января в одном из пенитенциарных учреждений города Манаус на северо-западе Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на Орден юристов Бразилии.

Бразильские власти подтвердили факт побега, не уточнив количество заключенных, находящихся на свободе.

По словам главы Управления общественной безопасности штата Амазонас Сержиу Фонтес, незадолго до бунта в другой тюрьме Манауса также произошел побег. На свободу вырвались 85 преступников, часть из них уже задержана.

В ходе беспорядков в заложники были взяты 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных. После продолжавшихся несколько часов переговоров они были отпущены. В 08:40 по местному времени (14:40 по латвийскому времени) устроившие бунт сдали оружие.

По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее 60 человек. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.