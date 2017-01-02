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Гражданин США Якоб Раак получил ранения, но остался жив в ходе теракта в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года благодаря тому, что пуля террориста попала в мобильный телефон американца и не задела артерию, сообщает CNN Turk.

Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие. Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал сотовый телефон, который затормозил пулю. В итоге Раак на носилках был вывезен из клуба и направлен в местную больницу.

"Ужасная трагедия. У вас прекрасная страна, но жаль, что есть такие люди, которые совершают такие ужасные теракты", — написал из больницы Раак.

Как уже сообщалось, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Также турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографию подозреваемого в совершении теракта. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".