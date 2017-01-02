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У США нет свидетельств о причастности России к попыткам оказать влияние на американские выборы, заявил представитель избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер.

"Основные СМИ отыгрывают тот вариант, согласно которому Россия оказывала влияние на выборы. Но нет никаких доказательств того, что они (Россия) на самом деле влияли на выборы", — сказал Спайсер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, "были или не были взломаны компьютерные системы — это абсолютно другая история", не связанная с тем, была ли к этому причастна Россия. Спайсер подчеркнул, что "компьютерные атаки — это неправильно".

В воскресенье Трамп заявлял, что хочет получить информацию о кибератаках от разведывательных структур США, чтобы оценить адекватность санкционного ответа уходящей американской администрации. Спайсер говорил, что сомневается в пропорциональности новых антироссийских санкций США из-за якобы причастности РФ к кибератакам.

29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипломатической собственностью, и объявили 35 российских дипломатов персона нон-грата.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.