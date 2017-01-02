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Российские пограничники не пустили через границу автобусы перевозчика Lux Express, следовавшие по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Пограничная служба РФ сообщила, что лицензия компании на международные перевозки приостановлена. Причины этого решения названы не были.

Инцидент с автобусами произошел на границе во вторник, 2 января, сообщается на сайте Lux Express.

"Сегодня пограничная служба России не пропустила автобусы Lux Express, следовавшие по маршруту Хельсинки - Петербург через границу. Предварительной причиной было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам", - говорится в сообщении перевозчика.

В компании пообещали выяснить причины отзыва лицензии, отметив, что "все необходимые разрешения на перевоз пассажиров по данному маршруту у Lux Express имеются". По данным петербургcкой интернет-газеты "Фонтанка", пограничники, отказавшиеся пропускать автобусы через границу, ссылаются на решение Министерство транспорта РФ.

Перевозчик принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.

"Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее и как можно более комфортно доставить всех наших клиентов в пункт назначения", - заверили в Lux Express.

При этом проблемы у Lux Express возникли только на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Торфянка" на российско-финской границе. Через него ежедневно проходят шесть автобусов - по три в сторону Хельсинки и Санкт-Петербурга. Между тем погранпункт в Ивангороде (направление Тарту, Таллин, Рига) пропускал автобусы в штатном режиме.

Как следует из документации Минтранса РФ, компания Lux Express, которую в России представляет ЗАО "Евролайнс", получает разрешения на каждый маршрут отдельно. Линия Санкт-Петербург-Хельсинки была согласована ведомством на срок с 2 июня 2014 года по 1 июня 2019 года. По состоянию на 28 декабря 2016 года, этот маршрут числился актуальным. У остальных маршрутов Lux Express сроки согласования также еще не истекли, выяснила "Фонтанка".

"Нам сказали, что автобус не пустили из-за отсутствия лицензии на пассажирские перевозки у Lux Express", - уточнила пассажирка Марьяна в письме в редакцию "Фонтанки".

В официальной группе Lux Express в социальной сети "ВКонтакте" недовольные клиенты также делятся своими комментариями. "Спасибо, Люкс, что бросили нас на границе. Хорошо, мир не без добрых людей, довезли до аэропорта. Я бы впредь не советовал пользоваться услугами столь замечательной фирмы", - пишет пользователь Андрей Лаврентьев.

"Привезти 62 человека на границу с Финляндией рейсом 06:45 утра 2 января и объявить, что лицензия на перевозку недействительна, и дальше ищите сами, как пройти границу и уехать, либо поехали обратно в Питер. У большей части пассажиров были на руках билеты на самолеты и паромы. Пешком границу проходить нельзя. Актуален следующий вопрос - как фирма собирается возместить материальный и моральный ущерб?", - пишет пользователь Яна Григорьева.

Lux Express Group - крупнейший оператор международных автобусных перевозок, предлагающий свои услуги в десяти странах. Среди основных направлений работы компании указаны Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава.

Lux Express Group осуществляет не только международные перевозки, но также обслуживает внутренние маршруты по Эстонии и Польше. Также компания занимается оформлением виз и страховок в Россию и Белоруссию и продажей билетов на паром.