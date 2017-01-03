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Районный суд Праги постановил, что действия демонстранта, 17 ноября 2014 года забросавшего яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми. Суд счел этот поступок заслуживающим лишь административного наказания.

Этот протест во время выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.

Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2.

Районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка. Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд.

В понедельник, 2 января суд вынес свой вердикт, постановив, что мужчина, закидавший президента яйцами, совершил проступок, который наказывается в административном порядке, сообщило Česká televize.