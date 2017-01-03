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В США семейная пара подала на компанию Apple иск в суд в штате Калифорния иск. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телеканал ABC.

По его данным, причиной стало ДТП, произошедшее в канун Рождества 2014 года на одном из шоссе возле техасского города Даллас.

В машину, где сидели супруги Джеймс и Бетани Модисетт, а также две их дочери, врезался автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Гарреттом Уилхелмом. В результате супруги и одна из девочек серьезно пострадали, а пятилетняя Мория от полученных травм умерла в больнице.

Полиция установила, что в момент столкновения Уилхелм пользовался установленным на его iPhone приложением для видеосвязи FaceTime.

Модисетты обвинили Apple в том, что компания не заботится о безопасности пользователей своей продукции и окружающих, поскольку не предусмотрела опцию блокировки FaceTime при движении на высокой скорости. Супруги утверждают, что использование этого приложения стало причиной аварии и гибели их дочери. Они требуют от корпорации выплатить денежную компенсацию, ее сумма не сообщается.