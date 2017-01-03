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В сети появилось видео, на котором, как предполагается, изображен мужчина, расстрелявший посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. На кадрах, опубликованных Hurriyet, мужчина снимает себя во время прогулки по городу.

Отмечается, что съемка проходила на стамбульской площади Таксим. Были эти кадры сделаны до или после нападения на клуб, неизвестно.

Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin videosu ortaya çıktı https://t.co/Qed41vAOXA pic.twitter.com/eDBfHtsLRW — Akşam Gazetesi (@Aksam) January 2, 2017

Теракт в популярном клубе произошел в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом застрелил охранников, а затем начал расстреливать посетителей заведения. Всего погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.

Террорист скрылся. Ответственность за бойню взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

2 января в Турции по подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь человек.