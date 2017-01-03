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Пограничники задержали на пункте пропуска испанского анклава Сеута на границе с Марокко женщину, пытавшуюся перевезти в чемодане 19-летнего гражданина Габона, сообщает The Local.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на марокканку, которая вела себя подозрительно, дожидаясь прохождения пограничного контроля, и нервничала.

Они подошли к ней и попросили открыть большой чемодан. Там они обнаружили молодого мужчину, который был без сознания от нехватки кислорода. Сообщается, что мужчина был в нескольких шагах от удушья.

Полиция полагает, что женщина была частью группы контрабандистов, перевозящих людей из Африки в Европу. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в конце 2016 года несколько сотен мигрантов перебрались через границу Марокко и попали в анклав Сеута.

Man attempts to cross into Spain smuggled inside suitcase https://t.co/rrMpGshUwl pic.twitter.com/j1euOQ2Fmw — The Local Spain (@TheLocalSpain) January 3, 2017

Фото: Guardia Civil