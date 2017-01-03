Женщина пыталась провезти в Испанию африканца в чемодане (2)

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В мире | 3 января 2017 года, 13:12

Пограничники задержали на пункте пропуска испанского анклава Сеута на границе с Марокко женщину, пытавшуюся перевезти в чемодане 19-летнего гражданина Габона, сообщает The Local.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на марокканку, которая вела себя подозрительно, дожидаясь прохождения пограничного контроля, и нервничала.

Они подошли к ней и попросили открыть большой чемодан. Там они обнаружили молодого мужчину, который был без сознания от нехватки кислорода. Сообщается, что мужчина был в нескольких шагах от удушья.

Полиция полагает, что женщина была частью группы контрабандистов, перевозящих людей из Африки в Европу. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в конце 2016 года несколько сотен мигрантов перебрались через границу Марокко и попали в анклав Сеута.

Фото: Guardia Civil

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
re1 день назад
хорошо оформил
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Неважно1 день назад
А где второй? Что-бы анегдоты травить
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