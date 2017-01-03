Опрос: большинство американцев не верят в способности Трампа (5)

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В мире | 3 января 2017 года, 21:06

Менее половины американцев уверены в способности избранного президента США Дональда Трампа справиться с президентскими обязанностями, следует из опроса издания Gallup.

Так 46% считают, что Трамп сможет справиться с международным кризисом, 47% верят в его способность мудро использовать военную силу, и 44% думают, что он сможет предотвратить скандалы в его администрации.

Отмечается, что ранее по меньшей мере 7 американцев из 10 были уверены в способностях Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона перед их вступлением в должность.

Ранее американцы назвали президентские выборы и избрание главой государства Дональда Трампа важнейшим событием 2016 года.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Ну, значит американцам чуйка отказала... 1 день назад
...еще со времён Буша. Да и опросы врут по-чёрному, - что большинство было за Хиллари, например. Наврали и сейчас.
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Sedna 20 часов назад
МИКС и не мог другой материал подать. Их кумир - Клинтониха с Обамой, жаждущие войны с Россией.
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Tron 20 часов назад
А спрашивали где? У кого? Когда? Если в штате, где 70% за Клинтон голосовало, то такое может быть.
Да и как эти опросы проводятся мы тут ,у себя, в латышии знаем. Подготовленное мнение в ужи льют людям, чтоб те свои взгляды меняли, подчинялись и не дергались.
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