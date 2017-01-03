Опрос: большинство американцев не верят в способности Трампа (5)
В мире | 3 января 2017 года, 21:06
Менее половины американцев уверены в способности избранного президента США Дональда Трампа справиться с президентскими обязанностями, следует из опроса издания Gallup.
Так 46% считают, что Трамп сможет справиться с международным кризисом, 47% верят в его способность мудро использовать военную силу, и 44% думают, что он сможет предотвратить скандалы в его администрации.
Отмечается, что ранее по меньшей мере 7 американцев из 10 были уверены в способностях Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона перед их вступлением в должность.
Ранее американцы назвали президентские выборы и избрание главой государства Дональда Трампа важнейшим событием 2016 года.
Источник: Газета.ru
Да и как эти опросы проводятся мы тут ,у себя, в латышии знаем. Подготовленное мнение в ужи льют людям, чтоб те свои взгляды меняли, подчинялись и не дергались.