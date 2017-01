В мире |

Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg