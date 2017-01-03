На Украине будут производить винтовки М16 (2)
«Пилотным проектом будет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК», — приводятся в сообщении слова главы «Укроборонсервиса» Сергея Микитюка.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Вашингтон остается надежным стратегическим партнером Киева, и высказал надежду на углубление двустороннего сотрудничества.
Источник: Газета.ru
Украдут хохлы какую-нибудь мелочь и не будет винтовка точно стрелять.
3
Ответить
Хлеб бы пекли, недоумки.
2
Ответить