Предприятие «Укроборонсервис» подписало с американской компанией Aeroscraft меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО, в частности — автоматическую винтовку М16, говорится в сообщении компании.

«Пилотным проектом будет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК», — приводятся в сообщении слова главы «Укроборонсервиса» Сергея Микитюка.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Вашингтон остается надежным стратегическим партнером Киева, и высказал надежду на углубление двустороннего сотрудничества.