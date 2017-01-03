СМИ: более 400 террористов ИГИЛ проникли в Европу под видом беженцев (6)

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В мире | 3 января 2017 года, 17:56

Группа боевиков ИГИЛ, среди которых находится один из главарей террористической группировки, проникла из Сирии в Европу под видом беженцев, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

Во главе этого отряда — албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, один из высокопоставленных командиров ИГ, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Среди предполагаемых целей террористов значатся ряд государственных учреждений в Косово, а также сербские православные церкви.

В ноябре на территории самопровозглашенной республики Косово и Албании были задержаны 19 человек, подозреваемых в подготовке терактов в регионе и связях с ИГИЛ. В числе планировавшихся атак был теракт на футбольном матче Албания — Израиль 12 ноября. По данным спецслужб, действия задержанных координировал Лавдрим Мухаджери, которого балканские СМИ называют косовским Джихади Джоном.

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27-летний уроженец Македонии Мухаджери появился в Сирии в конце 2012 года и несколько раз был замечен на пропагандистских видео ИГ. Он призывал албанцев присоединяться к террористической группировке, говорится в статье. В сети публиковались фотографии, на которых он отрезает голову пленному, а также видео, в котором он убивает человека выстрелом из гранатомета.

По утверждениям источников в итальянских разведывательных службах, джихадисты массово прибывают в Европу и на Балканы. Некоторые из них попадают в поле зрения спецслужб, но многим удается проскользнуть через границы незамеченными.

Примером того, что границы не являются непреодолимой преградой для боевиков, служит сам Мухаджери, который приезжал из Сирии в Косово в 2013 году, но успел тайно выехать из Европы до того, как его смогли арестовать, пишет Daily Mail.

Источник: РИА Новости
Комментарии 6
кот1 день назад
Ржу,не могу!Какие счетоводы из Евросоюза!Посчитали-прослезились.Думается тех террористов в десятки раз больше.Соберите и пересчитайте.
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Лёлик1 день назад
Так косовары , это же кореша обамки и клинтонихи , я начинаю догадываться , кто всё же руководит ИГ , Эрдогаша был прав , за всем стоят пиндосы...
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98211 день назад
опять ложь западной пропаганды.Какие 400 - их там тысячи .......Лапша для эйроботаников.Понимаете да,что вас ждёт???
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