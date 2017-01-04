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Власти Турции установили личность террориста, который устроил атаку на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Еще несколько подозреваемых в нападении задержаны, передает агентство Anadolu со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта ​Чавушоглу.

Министр отказался назвать имя злоумышленника.

ТАСС передает, что турецкая полиция опубликовала видео, на котором подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Правоохранителям не известно когда было сделано селфи.

Ранее агентство сообщило о задержании в Измире еще пятерых подозреваемых, причастных к атаке. Власти заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.

Как сообщает Associated Press, все арестованные, предположительно, являются членами организации «Исламское государство».

Отметим, что турецкий парламент во вторник, 3 января, вновь продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, с 19 января до 19 апреля 2017 года, сообщает CNN Turk. Таким образом, парламент исполнил рекомендацию правительства страны. Режим ЧП был введен после попытки госпереворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В октябре он был продлен на три месяца.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.