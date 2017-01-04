В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детсад: пострадали 11 детей (2)
В мире | 4 января 2017 года, 14:14
Вооруженный ножом 41-летний мужчина ранил 11 детей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, передает Центральное телевидение Китая (CCTV) в своем аккаунте в Weibo. Также об этом информирует сообщает Independent.
Инцидент произошел примерно в 15.30 по местному времени (09.30 лтв) в детском саду города Пинсян. Вскоре мужчина был задержан прибывшими стражами порядка, однако мотивы мужчины до сих пор остаются неизвестными.
Сообщается, что пять детей получили тяжелые ранения. В свою очередь, портал Sina сообщает лишь о трех детях, получивших тяжелые ранения.
Пострадавшие детсадовцы были доставлены в больницу, угрозы их жизням нет.
Полиция ведет расследование случившегося.
Источник: РИА Новости
Не повезло ему со страной для "самовыражения", они не просто с него кожу снимут, они её с него снимут, посолят и обратно пришьют.
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