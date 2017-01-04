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WikiLeaks пообещала $20 тыс. за данные о пропавших из управления национальных архивов США документах по переписке Хиллари Клинтон. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo — WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2017

Также аккаунт ретвитнул информацию от ноября, где сообщалось о пропаже жесткого диска с информацией об электронной переписке Клинтон.

«Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из управления национальных архивов и учетных документов», — сообщила WikiLeaks.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что источником интернет-ресурса по письмам национального комитета Демократической партии США и по электронной переписке главы штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Джона Подесты была не Россия.