WikiLeaks пообещала $20 тыс. за данные о пропавших из управления национальных архивов США документах по переписке Хиллари Клинтон. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo