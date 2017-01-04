Божена Рынска после скандала с Ту-154 уехала из России (10)

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В мире | 4 января 2017 года, 15:03

Российская светская львица Божена Рынска, порадовавшаяся гибели журналистов НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море, уехала из России. Судя по записи в соцсетях, Рынска отбыла на отдых к океану.

При этом подписчики пожелали Рынске приятного отдыха. "Божена, поделитесь координатами Отдыхайте и наслаждайтесь видами, ни о чем не думайте). Океан расслабляет и забирает все переживания и неприятные мысли Будем ждать фотки с отдыха в инстаграмме", – отметила одна из поклонниц светской львицы.

Примечательно, что в последний раз Рынску видели в Москве около недели назад, когда она вызывала скорую помощь. Также в одном из интервью она утверждала, что не собирается покидать Россию.

Как сообщалось, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ.

"Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?..", - написала блогер.

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".

Скандальные высказывания Рынски вызвали шквал общественного негодования. Более 30 тысяч человек подписали интернет-петицию о лишении ее российского гражданства.

Источник: ДНИ.РУ
Комментарии 10
Ну, уехала и уехала.13 часа назад
На океан! и чо? Г...но не тонет, и писать не о чем. Или сейчас каждое ее движение будем наблюдать в заголовках?
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Sedna 12 часов назад
Прощевай, Курицина! И не возвращайся!
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и где?13 часа назад
Интересно,в какой из стран Прибалтики вся мразь подобная этой зализывает раны,а заодно поддерживает соответствующий(удручает) имидж этих стран?И правильно говорят про таких-"они за гранью добра и зла!" Думаю,как не противно,всё-же стоит запоминать рыла этого мусора,дабы при первой-же возможности выкинуть.
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