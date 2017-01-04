Трамп решил начать вести президентский Twitter с чистого листа
В мире | 4 января 2017 года, 17:18
Доступ к аккаунту президента США в Twitter с 13 млн подписчиками (@POTUS) 20 января будет предоставлен избранному главе государства Дональду Трампу — сразу после церемонии инаугурации, передает Reuters со ссылкой на помощника политика и его и директор по социальным сетям Дэна Скавино.
По его словам, аккаунт «начнет работу без твитов на ленте сообщений», при этом все подписчики будут сохранены.
При этом Twitter-аккаунт самого Трампа на данный момент значительно популярнее: у него около 18,5 млн подписчиков.
Инаугурация избранного президента США состоится 20 января возле здания Капитолия в Вашингтоне.
Источник: ПОЛИТ.РУ