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Власти Мадрида были вынуждены начать кампанию по отстрелу диких кабанов из-за увеличения их численности вблизи города, передает The Local.

За последние пять лет власти города уже несколько раз объявляли подобную кампанию. Отстрел ведется из луков, чтобы жители не пугались выстрелов.

Однако экологи протестуют из-за такого метода отстрела, так как при не очень удачном выстреле животные умирают в мучениях. Отмечается, что в некоторых странах, например в Великобритании, охота из луков запрещена законом.

Охотники работают в парках, на полях для гольфа и в пригородах Мадрида.

По данным полиции, из-за кабанов в Мадриде произошло по меньшей мере 146 ДТП.