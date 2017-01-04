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В соцсетях вспомнили советский комикс, датированный 1960 годом. В нём художники и авторы студии «Диафильм» фантазировали на тему того, какой будет страна советов в годовщину Великой Октябрьской революции, то есть в 2017 году.

Диафильм так и называется: «В 2017 году». С точки зрения авторов, к этому времени в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли.

В этих условиях СССР продолжал бороться с «империалистами», испытывающими «запрещённое мезонное оружие». Всего в диафильме 45 слайдов.

Источник: tjournal.ru