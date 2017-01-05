Марин Ле Пен предложила избавиться от евро (+ОПРОС) (11)
В мире | 5 января 2017 года, 08:08
Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выступила с призывом отказаться от использования евро как единственной валюты на пространстве еврозоны, передает Reuters.
По словам Ле Пен, странам еврозоны следует вернуть в обращение валюту ЭКЮ, которая использовалась в Европейском союзе до 1998 года совместно с национальными валютами отдельных стран.
«Национальная валюта, которая сосуществует с общей, никак не повлияет на повседневную жизнь французов», — заверила политик.
Кроме того, она пообещала в случае своего избрания главой республики пересчитать в новой национальной валюте национальный долг Франции.
Напомним, в декабре Марин Ле Пен выступала за выход страны из Евросоюза и НАТО.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Если гниющая Европа развалится в конец, то что будет с валютой? Местное стадо баранов даже не думает об этом.