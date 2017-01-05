Марин Ле Пен предложила избавиться от евро (+ОПРОС) (11)

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В мире | 5 января 2017 года, 08:08

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выступила с призывом отказаться от использования евро как единственной валюты на пространстве еврозоны, передает Reuters.

По словам Ле Пен, странам еврозоны следует вернуть в обращение валюту ЭКЮ, которая использовалась в Европейском союзе до 1998 года совместно с национальными валютами отдельных стран.

«Национальная валюта, которая сосуществует с общей, никак не повлияет на повседневную жизнь французов», — заверила политик.

Кроме того, она пообещала в случае своего избрания главой республики пересчитать в новой национальной валюте национальный долг Франции.

Напомним, в декабре Марин Ле Пен выступала за выход страны из Евросоюза и НАТО.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 11
Во как 1 день назад
Наше стадо быстренько ввел евро, и тут же поспешил избавиться от латов.
Если гниющая Европа развалится в конец, то что будет с валютой? Местное стадо баранов даже не думает об этом.
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Лёлик1 день назад
Зря вы так плохо о них думаете , у вожаков всё схвачено , всё в долларах , перелёт за океан и они опять в шоколаде или вы думаете , что они за просто так , под пиндосов легли ???
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Крик1 день назад
Муамар тоже хотел золотой динар, запад убил его из за этой идеи, хотя с Ливией ни одна западная страна по уровню жизни сравниться не сможет, капитализм давно изжил себя как строй воплощений для народного потребления.
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