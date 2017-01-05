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Королева Швеции Сильвия в интервью шведскому телевидению призналась, что верит, что в резиденции королевской семьи, дворце Дроттнингхольм, обитают привидения.

Призраки, по словам королевы, не вредят жителям дворца, а наоборот, иногда помогают разбавить одиночество.

"Все они очень дружелюбны", - рассказывает 73-летняя королева.

По ее словам, она часто ощущает присутствие вместе с ней в комнате неких существ.

"Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна", - говорит она.

"Это очень будоражит, но я не пугаюсь", - заявила королева в интервью документалистам Шведского общественного телевидения, назвав призраков "маленькими друзьями".

Сестра короля Швеции принцесса Кристина в интервью для того же документального фильма также говорит, что чувствует присутствие потусторонних существ в королевском дворце.

"В этом доме [дворце Дроттнингхольм] очень много энергии. Было бы странно, если бы она не принимала какие-то формы", - поясняет принцесса.

Дворец Дроттнингхольм на острове Лувён в окрестностях Стокгольма был построен в XVI веке королем Швеции Юханом Третьим для свой жены Катерины Ягеллонки. Однако вскоре дворец сгорел. Год спустя, королева Хедвига Элеонора приказала построить на этом месте новый дворец, что и было сделано.

В течение большей части XIX века замок находился в запустении и не реставрировался. Дроттнингхольм вновь стал официальной резиденцией шведских монархов только в 1981 году.

Документальный фильм шведского общественного телевидения об истории дворца будет показан по общественному телеканалу Швеции в четверг, 5 января.