Балтийское море вышло из берегов: в Германии - крупнейшее за 10 лет наводнение (14)

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В мире | 5 января 2017 года, 14:41

Ливни и ветер спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года.

В результате улицы городов затопило, некоторые машины оказались в воде. Серьезно повреждены многие закусочные и прилавки уличных торговцев, однако среди людей жертв и пострадавших пока нет.

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От наводнения пострадали города и населенные пункты - от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Сильнее всего затопило города Росток и Штральзунд, в портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,83 метра выше нормального.

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Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, а коммунальные службы успевают подготовиться к ним и быстро справиться с последствиями.

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Однако наводнение в 2006 году стало исключением из правил. Особенно тяжелой была ситуация на востоке страны. Уровень воды в реке Эльба вырос до отметки в 7,5 метров. В итоге пришлось эвакуировать 25 тысяч жителей Дрездена и пригородов.

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Источник: BBC Russian
Комментарии 14
Juris Strods1 день назад
Скоро на латвийском рынке появятся пригнанные из Германии, не требующие вложений автомобили...
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Светлана Владимировна Старченкова Вачаева1 день назад
А в Венеции вода ушла! Так вот она где! В Германии! В Балтийском море!
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Наташа Беруст1 день назад
В Венеции вода ушла??????
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