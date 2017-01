В мире |

Лошадь, пытавшаяся на днях сесть в лондонский автобус, не на шутку изумила проходившего мимо гостя британской столицы.

Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал районной газете Islington Gazette, как, гуляя по Лондону в минувший вторник, он несколько заблудился и оказался на Аппер-стрит в районе Излингтон на севере Лондона, как вдруг увидел "весьма странную сцену", а именно: лошадь пыталась зайти в автобус.

Here's that photo we've been discussing on @tsExtraTime - a horse getting on a bus in London. As you do! pic.twitter.com/tneOKD5HFg