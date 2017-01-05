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Иванка Трамп, старшая и самая известная из дочерей вновь избранного президента США Дональда Трампа, будет жить в доме, ранее принадлежавшем миллионеру из Латвии Дэну Рапопорту, сообщает портал inopressa.ru.

"Иванка Трамп, которая, возможно, станет играть видную роль в администрации своего отца, планирует переехать вместе с семьей в особняк в Калореме - эксклюзивном районе Вашингтона", - утверждает The New York Times, ссылаясь на два информированных источника, пожелавших остаться анонимными. "Ранее этим домом владел финансист, уроженец Латвии, имевший крупные инвестиции в России и связанный с одним из лидеров российской оппозиции", - пишет журналистка Джули Хиршфелд Дэвис.

В доме, находящемся неподалеку от нового жилища Барака Обамы с семьей, имеется шесть спален, его площадь - 6870 кв. футов. Источники утверждают, что особняк был продан в декабре за 5,5 млн долларов.

"Согласно реестру недвижимости округа Колумбия, ранее дом принадлежал Дэну К.Рапопорту и его жене Ирине. Ни он, ни она не ответили на электронные письма с просьбой дать комментарии", - пишет издание.

Дэн Рапопорт с женой Ириной.

Планы переезда - очередной признак того, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер будут занимать ключевые позиции в президентской администрации Трампа.

Район, выбранный супругами, населен послами и заметными представителями вашингтонского светского общества, отмечает The New York Times. Трамп с мужем посмотрели дома в других эксклюзивных районах, но выбрали жилье менее чем в двух милях (3, 2 км) от Белого дома.

О человеке, которого называют бывшим владельцем дома, издание пишет: "Согласно сайту его инвестфирмы Rapoport Capital, Рапопорт родился в Риге (Латвия), жил в США, Франции и России. Владимир Ашурков, один из главных помощников ведущего лидера российской оппозиции Алексея Навального, критика российского президента, назвал Рапопорта успешным московским финансистом, инвестором одного из самых шикарных ночных клубов города Soho Rooms. С 2010 года он является сторонником Навального. По словам Ашуркова, недавно он переехал из Вашингтона в Киев, где управляет фондом по операциям с частными акциями".

"Неясно, приобрели ли г-жа Трамп и г-н Кушнер дом у супругов Рапопорт, либо собираются арендовать его у некого нового владельца", - добавляет The New York Times.

Источник: inopressa.ru