В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.

Video footage of the immediate aftermath after the car bomb explosion outside the courthouse in Izmir pic.twitter.com/PNeYPE08dz — News_Executive (@News_Executive) January 5, 2017

Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием суда, на месте взрыва горит автомобиль. По крайней мере трое пострадали.

Информация о погибших уточняется. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.