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В связи с введением антироссийских санкций и ответом на них со стороны Москвы в странах Евросоюза было сокращено около 400 тыс. рабочих мест, пишет Der Standart со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo.

В ходе проведенного по заказу австрийских властей исследования была создана комплексная макроэкономическая модель, на основании которой Wifo провел анализ европейского рынка.

В 27 странах ЕС (данные по Хорватии отсутствуют) в результате санкций и ответных мер экономическое падение в прошлом году оценено в €17,6 млрд, в результате чего было утрачено почти 400 тыс. рабочих мест.

Наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями среди перечисленных стран ЕС понесли в 2015 году Германия (более €6 млрд, более 97 тыс. утраченных рабочих мест), Франция (€1,6 млрд) и Польша (€1,3 млрд).

Австрия из-за санкций против России потеряла €550 млн, было упразднено почти 7 тыс. рабочих мест.

Ранее МИД Австрии заявил о намерении работать над снятием антироссийских санкций.