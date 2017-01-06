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Вице-президент США Джо Байден посоветовал избранному президенту страны Дональду Трампу изменить модель своего поведения и призвал миллиардера «повзрослеть», сообщает PBS.

«Повзрослейте, Дональд, повзрослейте. Время стать взрослым. Вы президент, покажите нам, на что вы способны», — заявил Байден, комментируя пристрастия Трампа к использованию социальной сети Twitter.

Кроме того, Байден добавил, что его тревожат те поправки, которые администрация Трампа внесет во внешнюю, а не во внутреннюю политику США.

В октябре 2016 года Джо Байден признался в желании побить Дональда Трампа.

Стоит отметить, что Дональду Трампу в июне прошлого года исполнилось 70 лет, а Джо Байдену - в 2016 году "стукнуло" 74 года.