Джо Байден посоветовал 70-летнему Трампу повзрослеть (3)

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В мире | 6 января 2017 года, 07:34

Вице-президент США Джо Байден посоветовал избранному президенту страны Дональду Трампу изменить модель своего поведения и призвал миллиардера «повзрослеть», сообщает PBS.

«Повзрослейте, Дональд, повзрослейте. Время стать взрослым. Вы президент, покажите нам, на что вы способны», — заявил Байден, комментируя пристрастия Трампа к использованию социальной сети Twitter.

Кроме того, Байден добавил, что его тревожат те поправки, которые администрация Трампа внесет во внешнюю, а не во внутреннюю политику США.

В октябре 2016 года Джо Байден признался в желании побить Дональда Трампа.

Стоит отметить, что Дональду Трампу в июне прошлого года исполнилось 70 лет, а Джо Байдену - в 2016 году "стукнуло" 74 года.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Alex 7 часов назад
старикашки не угомонятся ...ну хоть мир поржёт над "великой" америкой
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Harlamoff 7 часов назад
Трамп - реформатор,а Байдена всё устраивает,к чему он и призывает Трампа,не понимая изменений в мире
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ммм51 минуту назад
Умный проспится-дурак НИКОГДА!
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