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Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, сообщает Associated Press.

По всей видимости, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.

Vor zwei Stunden am Strand von #Langeoog ... die Ü-Eier liegen zu zehntausenden am Strand.… https://t.co/aDXNU1Siia pic.twitter.com/UPXvu7gu0y — Daniela Skrzypczak (@Reiseknipse) January 5, 2017

"Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж, — заявила Сабине Биркфельд, работница местного детского сада, которая привела для уборки пляжа 27 "очень продуктивных" воспитанников. — Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно".

Vor #Langeoog wurde ein Container mit #Plastikeiern angespühlt. Mehrere 100Tsd. der Spielzeuge liegen nun am #Strand. pic.twitter.com/RkcUY6VEBQ — Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) January 4, 2017

В видеоролике, опубликованном AP, можно увидеть инструкцию, взятую в одном из яиц — она на русском языке.

По данным радиостанции NDR, на берегу также нашли кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки.

По словам мэра Лангеога Уве Гаррельспа, сначала он подумал, что это какое-то чудо, но потом понял, что на самом деле это серьезная проблема.

"Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", — пояснил он.

По данным представителя местной туристической службы Томаса Преэ, жители Лангеога и гости города собирали яйца весь четверг и планируют продолжить в пятницу. Им предстоит очистить участок берега длиной в 500 метров.

Фото: скриншот соцсети