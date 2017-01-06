Прощальная речь Обамы довела солдата до обморока (15)

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В мире | 6 января 2017 года, 11:15

Солдат почетного караула упал без сознания во время последней речи действующего президента США Барака Обамы для военнослужащих.

Как сообщает Daily Mail, солдат упал в обморок, когда пока еще действующий лидер страны выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными США.

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Как видно на появившихся в Сети снимках, молодой человек без сознания лежит на полу, а его коллеги по почетному караулу находятся на заданных позициях.

Добавим, что сам Барак Обама в своей речи поблагодарил военных за службу и заявил, что у него не было большей чести, чем быть верховным главнокомандующим. Также президент призвал обеспечить плавный переход армии страны под контроль избранного главы государства Дональда Трампа.

Источник: TOPnews
Комментарии 15
леший 7 часов назад
отряд не заметил потерю бойца!----солдат не выдержал вранья, его замучила совесть
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ZWARG 6 часов назад
смешная у тебя фотка. Так вот кто портит автоматы и лопатки в армии. Сразу видно, что памперсы одеваешь не только на жопу, но и на голову .Какашинд
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Так же, как и на инаугурации Порошенко. 6 часов назад
Один ясно увидел у свинью в мундире, второй - обезьяну в костюме. Вот и завалились.
А может, из глаз того и другого на бедных содатиков жутко глянул сам сатана?
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