Прощальная речь Обамы довела солдата до обморока (15)
В мире | 6 января 2017 года, 11:15
Солдат почетного караула упал без сознания во время последней речи действующего президента США Барака Обамы для военнослужащих.
Как сообщает Daily Mail, солдат упал в обморок, когда пока еще действующий лидер страны выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными США.
Как видно на появившихся в Сети снимках, молодой человек без сознания лежит на полу, а его коллеги по почетному караулу находятся на заданных позициях.
Добавим, что сам Барак Обама в своей речи поблагодарил военных за службу и заявил, что у него не было большей чести, чем быть верховным главнокомандующим. Также президент призвал обеспечить плавный переход армии страны под контроль избранного главы государства Дональда Трампа.
Источник: TOPnews
А может, из глаз того и другого на бедных содатиков жутко глянул сам сатана?