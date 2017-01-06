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В Интернете появилось забавное видео, снятое на телефон жителем китайского города Нинбо, в котором проживает более пяти миллионов человек.

Как сообщает RT, один из местных торговых центров транслировал на оживленную улицу порнофильм.

Известно, что все произошло еще 28 декабря, когда сотрудник местного молла подключил экран торгового центра к своему компьютеру. При этом мужчина поставил его на автовоспроизведение и отлучился с рабочего места.

Халатность работника ТЦ привела к тому, что на огромном экране молла более 5 минут транслировался ролик порнографического содержания.

Сейчас расследованием инцидента занимается местная полиция.