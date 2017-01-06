В Турции перевернулся школьный автобус, есть жертвы
В мире | 6 января 2017 года, 12:09
Автобус, перевозивший 44 школьников, перевернулся в турецкой провинции Конья, в результате ДТП два человека погибли. Об этом сообщает газета Daily Sabah. 42 школьника получили травмы в результате ДТП, они были госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения. Авария произошла утром 6 января.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за льда на дороге.
«Автобус стал скользить, и накренился. Все перевернулось, нас выбросило из окна. На меня упали 3 или 4 человека», — рассказала учащаяся Диляра Пойраз, которая в результате ДТП получила легкие травмы.
Сообщается, что автобус был арендован родителями учеников для их перевозки.
Источник: Газета.ru