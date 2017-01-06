Джо Байден: США тайно накажут "русских хакеров" (14)
В мире | 6 января 2017 года, 14:47
В ответ на «хакерские атаки России» власти США будут предпринимать как официальные меры, так и секретные методы. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден, передает PBS.
«Мы ответим на хакерские атаки в то время, которое мы выберем сами», — отметил Байден. «Вы о них узнаете, а о некоторых — нет», — заключил он.
Байден также добавил, что в разведывательном сообществе США существует «огромное единодушие» и имеются «убедительные доказательства» того, что «Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США».
Ранее стало известно о деталях секретного доклада о «вмешательстве России» в выборы США. В нем говорится, что российские чиновники праздновали победу Трампа, а письма Демпартии передавали WikiLeaks посредники.
Источник: РосБалт
Да, не легко нынче америкосам. По всем фронтам проигрывают России. А как хорошо начиналось! Алкаш Ельцин - гейрой США, обосцал все самолёты, спел и сплясал на потеху новым хозяевам, армию развалил. А тут - бац- и вторая смена. А вторая смена, Путин то бишь, плевать хотел на америкосов, поставил их всех в неприличную позу. И только повсюду выигрывает. Байдет тот еще пару-тройку лет тому назад губищи раскатал, рот раззявив на Донбасс с его углем, а тут облом-с! И с Крымом облом-с. Остались тока республики Прибалтики, где НАТЫ могут похозяйничать, а остальное прикрыто для пиндосов. Как тут не расстроится? Вот и грозят кулачками в сторону анонимных хакеров. Одно слово - недоумки.
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да да - пробирку с белым порошком в ООН мы уже видели.........
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Ой, отчего же ТАЙНО, старичок? Наоборот, надо ЯВНО,чтобы другим не повадно было бы! И потом, мы все должны узнать, что за российские хакеры такие, что заткнули все ваши спецслужбы в зад..ницу! Российский хакер - самый хитрый и умный хакер в мире!
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