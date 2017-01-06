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В ответ на «хакерские атаки России» власти США будут предпринимать как официальные меры, так и секретные методы. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден, передает PBS.

«Мы ответим на хакерские атаки в то время, которое мы выберем сами», — отметил Байден. «Вы о них узнаете, а о некоторых — нет», — заключил он.

Байден также добавил, что в разведывательном сообществе США существует «огромное единодушие» и имеются «убедительные доказательства» того, что «Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США».

Ранее стало известно о деталях секретного доклада о «вмешательстве России» в выборы США. В нем говорится, что российские чиновники праздновали победу Трампа, а письма Демпартии передавали WikiLeaks посредники.