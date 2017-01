В мире |

В интернете появились скриншоты нового дизайна операционной системы Windows 10, который получил название Project Neon. Как сообщает блог MSPoweruser, в обновленной Windows 10 будет больше анимации и 3D контента.

Exclusive: This is Project NEON, the upcoming incremental upgrade for Windows 10’s design - https://t.co/nAmra83vqH pic.twitter.com/6JMQcJrPRs