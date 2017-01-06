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Избранный президент США Дональд Трамп отказался от одного из важных пунктов в намеченном им строительстве стены-преграды на пути незаконной иммиграции из Мексики в США: он не будет добиваться полного финанcирования со стороны соседнего государства, сообщает CNN со ссылкой на членов фракции Республиканской партии в палате представителей конгресса США.

По данным источника, средства на проект будут предоставлены американским бюджетом, отмечает ТАСС. Для этого президент обратится с запросом в конгресс. Это может стать возможным благодаря законопроекту, принятому в 2006 году при администрации Джорджа Буша, который разрешает строительство "физического барьера" длиной более 1,1 тысячи километров на южной границе. Среди проголосовавших за этот законопроект были также ныне уходящий президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, уточняет Politico.

Напомним, Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступал за возведение барьера на границе с Мексикой, который, по его мнению, остановит поток нелегалов на американскую территорию.

Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Также он заявлял, что депортирует из США до трех миллионов нелегальных мигрантов. После избрания Трампа власти Мексики заявили, что не будут платить за ограждения.