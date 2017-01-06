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Готовящийся покинуть свой пост глава Пентагона Эштон Картер считает, что США не могут наладить отношения с Россией из-за ее президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal

По словам политика, Путин определяет успешность своей политики по "степени дискомфорта", якобы создаваемого им "во всем остальном мире".

"Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами", — жалуется глава Пентагона, чьи полномочия подойдут к концу после инаугурации Дональда Трампа.

Он отдельно раскритиковал Москву за ее операцию в Сирии.

В Сирии, по словам Картера, Россия не сделала ничего для борьбы с "Исламским государством" (группировка запрещена на территории России — ред.). "Они сражаются против умеренной оппозиции вместе с сирийским правительством", — заявляет он.

Картер также отметил, что призвал новый конгресс и новую президентскую администрацию продолжать финансировать программы, направленные на помощь европейским союзникам США для защиты от "российского вмешательства".

"Мы должны будем продемонстрировать в Европе такие лидерские качества, которые удержат НАТО вместе, потому что разделить альянс и отколоть от него отдельных членов — одна из целей России", — утверждает он.

WSJ указывает, что оценка поведения России в Сирии и за ее пределами, которую дает Картер, резко контрастирует с позицией избранного президента.

Глава Пентагона — один из многих американских политиков, обвинявших Россию в "бряцании оружием" и утверждавших, что она якобы представляет угрозу для своих соседей из военного альянса. Между тем, Владимир Путин в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera отмечал: представить, что Россия нападет на страны НАТО, может только нездоровый человек.

Представители США также неоднократно заявляли о том, что российские ВКС в Сирии наносят удары не по ИГ, а по мирным жителям и умеренной оппозиции. Но ни Картер, ни кто либо еще доказательств этого не предоставили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал готовность России "расследовать подобные сообщения", однако никаких фактов ей так и не предъявили.