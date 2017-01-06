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Паром Subsea Seven, совершающий рейсы в Балтийском море на линии между крупнейшими островами Эстонии Хийумаа и Сааремаа, был вынужден начать дрейф из-за остановки двигателя, сообщает эстонская газета Postimees.

Паром выполняет регулярные рейсы под флагом Финляндии, на его борту находятся 26 пассажиров, 4 члена экипажа и 16 автомобилей.

По данным компании-оператора Kihnu Veeteed, остановка двигателя парома была вызвана технической неисправностью. На судне также нет электричества.

На помощь парому, который дрейфует в пяти километрах от порта Сыру, отправилось рыболовецкое судно Amazon. «Пассажиры и судно вне опасности», — сообщила компания-оператор парома.