Обама подвел итоги своего президентства: лучшие дни еще впереди! (12)

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В мире | 6 января 2017 года, 18:46

Президент США Барак Обама подвел итоги двух сроков своего пребывания в Белом доме в письме по случаю окончания президентских полномочий.

Обама перечислил ряд достижений своей команды, начав с улучшения экономической ситуации и роста количества рабочих мест. Он также напомнил об уничтожении главы запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, о выводе войск из Ирака и о сокращении присутствия в Афганистане, отметил нормализацию отношений с Кубой.

В тексте письма Обама подчеркнул, что при нем была заложена новая основа для развития страны.

«Главной привилегией всей моей жизни было служить вашим президентом. И, готовясь передать эстафету и стать простым гражданином, я с гордостью хочу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки. Мы сами сможем писать будущее», — отметил Обама.

По его мнению, «лучшие дни еще впереди».

Источник: РосБалт
Комментарии 12
Булава1 день назад
Нобель наверно ........в гробу перевернулся.
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как1 день назад
Увековечить подвиг орденом "Гарант Обмана" и медалью "Бардак с Агдамом".
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леший1 день назад
наградить орденом "Почётного Пендаля" и медалью "За Наглость"
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