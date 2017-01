В мире |

В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла стрельба. По информации правоохранительных органов, один человек погиб, девять получили ранения.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находящийся на месте происшествия сообщил о пяти погибших.

​По словам Флейшера, присутствующие сохраняют спокойствие, полиция не разрешает никому покидать место происшествия.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx