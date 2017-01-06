В аэропорту Флориды неизвестный открыл стрельбу: есть погибшие (1)

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В мире | 6 января 2017 года, 20:32

В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла стрельба. По информации правоохранительных органов, один человек погиб, девять получили ранения.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находящийся на месте происшествия сообщил о пяти погибших.

​По словам Флейшера, присутствующие сохраняют спокойствие, полиция не разрешает никому покидать место происшествия.

Источник: РИА Новости

Комментарии 1
пух1 день назад
полюбому это российский стрелок.
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