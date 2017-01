В мире |

Пять человек погибли и восемь ранены в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы, сообщает местный офис шерифа.

По данным местной полиции, восемь человек в результате полученных ранений отправлены в больницу, пятеро погибли.

По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".

