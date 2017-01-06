В результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек (3)

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В мире | 6 января 2017 года, 22:35

Пять человек погибли и восемь ранены в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы, сообщает местный офис шерифа.

По данным местной полиции, восемь человек в результате полученных ранений отправлены в больницу, пятеро погибли.

По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".

В ходе разговора телеканала с одним из очевидцев, который находился на месте произошедшего, полиция потребовала от всех присутствующих снова лечь на пол. Дополнительной информации пока не сообщалось.

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Комментарии 3
каджич 15 часов назад
http://gavailer.livejournal.com/250780.html
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каджич 15 часов назад
Ford Crown Victoria Police Interceptor, или просто Crown Vic-громозкая.немеренно жрущая.не скоростная машинка.порой ржавая.очень устаревшая.как итог распила муниципальных средств.Тоже с дорогами.очень плохое состояние.особенно в крупных городах.большие откаты при ремонте.В Нью Йорке.к примеру.хуже дороги чем во дворах Риги.Впору выпадения снега.патрулирует Нацгвардия на Хаммерах.Есть и отличные машинки- для особых служб.ФБР.дорпатруль.офис шерифа и т.д.
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ss.lv1 день назад
А какая это модель ментовского Форда ?
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