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В Литве закрыли телепрограмму «Угадай мелодию» из-за продемонстрированного в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил заместитель генерального директора литовского государственного телевидения (LRT), транслировавшего передачу, Римвидас Палецкис, передает в субботу, 7 января, ТАСС.

«Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», — сказал он журналистам.

Палецкис добавил, что съемки нового эпизода, которые должны были состояться в течение дня, отменены. Он также принес зрителям извинения за произошедшее.

Скандальный выпуск «Угадай мелодии» вышел на экраны 6 января. Участница одной из команд, узнав написанную литовским композитором-евреем мелодию, выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней части губ и прокричала «еврей». Ведущие программы не отреагировали на произошедшее. По их словам, они были уверены, что эти кадры не попадут в итоговую запись.

В июле 2016 года американская радиоведущая Лора Инграм закончила свою речь на съезде Республиканской партии нацистским приветствием, что одновременно вызвало в зале громкие аплодисменты и гневные возгласы.