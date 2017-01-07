Трамп: только дураки будут против хороших отношений с Россией (9)

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В мире | 7 января 2017 года, 18:57

Будущий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, вновь заявил о том, что после своего вступления в должность президента США сможет "без проблем поладить с Россией".

Об этом он написал в Twitter.

Как считает республиканец, при его президентстве отношения между двумя странами смогут подняться на небывалый дружеский уровень при взаимном уважении позиций сторон. "Вокруг итак хватает проблем. Когда я вступлю в должность,Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас и..."

По мнению избранного президента, обе страны "возможно будут сотрудничать и таким образом решат множество проблем всего мира". "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только "глупые" люди, или дураки думают, что это плохо! Мы ....."

"Возможно, в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - подчеркнул Трамп.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация избранного президента Дональда Трампа сумеет найти возможности для эффективного взаимодействия с Россией и преодоления имеющихся противоречий. Керри отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной.

Конгресс США 6 января на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.

Официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США состоится 20 января 2017 года.

Источник: ТАСС
Комментарии 9
Жизнь прекрасна.4 часа назад
Дай бог, чтобы торжество разума возобладало.
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Август4 часа назад
У нас такие есть - трибалтусы англоамерской выкормки.
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Варпа 5 часов назад
Улыбнуло!Становится ещё интереснее
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