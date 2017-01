В мире |

Будущий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, вновь заявил о том, что после своего вступления в должность президента США сможет "без проблем поладить с Россией".

Об этом он написал в Twitter.

Как считает республиканец, при его президентстве отношения между двумя странами смогут подняться на небывалый дружеский уровень при взаимном уважении позиций сторон. "Вокруг итак хватает проблем. Когда я вступлю в должность,Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас и..."

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

По мнению избранного президента, обе страны "возможно будут сотрудничать и таким образом решат множество проблем всего мира". "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только "глупые" люди, или дураки думают, что это плохо! Мы ....."

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

"Возможно, в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - подчеркнул Трамп.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация избранного президента Дональда Трампа сумеет найти возможности для эффективного взаимодействия с Россией и преодоления имеющихся противоречий. Керри отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной.

Конгресс США 6 января на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.

Официальное вступление Дональда Трампа в должность президента США состоится 20 января 2017 года.