Американцы почтили память жертв крушения российского Ту-154 (1)
В мире | 7 января 2017 года, 19:23
В американском штате Нью-Джерси состоялась церемония в память о жертвах крушения Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие прошло 7 января у монумента «Слеза скорби» Зураба Церетели, который является даром России американскому народу в знак памяти о жертвах терактов 1993 и 2001 годов.
В акции участвовали сотрудники полиции и пожарной службы Нью-Йорка, а также представители международного Шиллеровского института.
Около двух десятков участников хора института спели гимн России на русском языке и гимн США – на английском. В момент исполнения пожарные и полицейские держали флаги США, России и Нью-Йорка.
31 декабря сообщалось, что американцы спели гимн России у консульства в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154.
Источник: Газета.ru
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