В Мексике участник акции протеста на машине въехал в группу полицейских (2)
В мире | 8 января 2017 года, 10:05
Участник акции протеста в мексиканском городе Росарито (штат Новая Калифорния) на автомобиле въехал в группу полицейских, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает издание El Diario de Yucatán.
По словам источника в правоохранительных органах, в результате инцидента травмы получили четверо стражей порядка, их жизни ничто не угрожает.
Глава МВД страны Мигель Анхель Осорио Чонг (Miguel Angel Osorio Chong) в своем Twitter пообещал, что виновный в нападении на полицейских будет найден и понесет наказание.
Акция проходила на предприятии государственной нефтегазовой компании Pemex. Люди протестуют против роста цен на бензин.
Источник: Lenta.ru
хорошо они протестуют против повышения цен .....
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Eto stanovetsa popularno. . .
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