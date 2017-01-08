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Американский актер Алек Болдуин опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой на нем надета бейсболка с надписью «Make America Great Again» на русском языке.

На опубликованной фотографии на актере надета бейсболка с надписью «сделать америки здорово снова» (стилистика сохранена. — Ред.), что, вероятно, является не до конца правильным переводом предвыборного слогана избранного президента США Дональда Трампа.

В пользу этого говорит и то, что цвет бейсболки — красный, как и у тех, что носил сам Трамп во время некоторых выступлений, но со своим слоганом на английском.

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) Янв 6 2017 в 8:26 PST

Ранее сообщалось, что Болдуин готов спеть хит «Highway To Hell» группы AC/DC на инаугурации Трампа.

Зрителям телешоу Saturday Night Live очень понравилось, как Болдуин спародировал Трампа в одном из выпусков, после чего он стал регулярно выступать в образе избранного президента в этом телешоу. При этом самому Трампу выступления Болдуина не понравились.