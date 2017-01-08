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"Формуле-1" пойдет на пользу, если фамилия Шумахер в нее вернется, заявил генеральный промоутер "королевских гонок" Берни Экклстоун, комментируя возможный приход в серию Мика Шумахера.

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, в следующем сезоне будет выступать в европейской серии "Формулы-3" за итальянскую команду Prema Powerteam.

"Если он хотя бы приблизительно столь же хорош, как и его отец, почему бы и нет? Для "Формулы-1" было бы полезно, если бы фамилия Шумахер снова была бы представлена в чемпионате", - сказал Экклстоун, которого цитирует Daily Star.

Михаэль Шумахер выступал в "Формуле-1" в 1991-2006 годах и в 2010-2012 годах. Также с 1998 по 2007 годы в "большом цирке" гонялся младший брат Михаэля Шумахера Ральф.

Михаэль Шумахер, серьезно пострадавший при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года, с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало, отмечает "Р-Спорт".