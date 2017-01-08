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Состоялась презентация первого телефона Nokia с операционной системой Android. Об этом сообщается на сайте производителя.

Ранее модели Nokia работали только на Symbian, Windows Phone и Linux.

Новая Nokia 6 выйдет в первом квартале 2017 года, смартфон будет продаваться только в Китае. Его цена составит 250 долларов.

Новый гаджет имеет 64 гигабайта памяти, 4 гигабайта оперативной памяти и 16-мегапиксельную камеру.

Отметим, в настоящее время права на производство телефонов Nokia принадлежат финской компании HMD.