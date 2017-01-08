Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме (16)

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В мире | 8 января 2017 года, 14:01

Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Reuters.

По информации агентства, погибли не менее трех человек, 15 пострадали. Водитель грузовика застрелен. Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.

Инцидент произошел в популярном у туристов Старом городе.

19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены.

14 июля в Ницце после праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии грузовик выехал на людную городскую набережную и стал давить пешеходов. Жертвами теракта стали 86 человек. Водителя ликвидировали полицейские.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 16
Что за ублюдок? 11 часов назад
Именно в православное Рождество, когда полно туристов.
Как теперь этого джина загнать обратно? Придется в Европе возобновить за терроризм смертную казнь.
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Таня Попова 9 часов назад
Там еще и моя дочь(кстати тоже отслужившая в армии два года)!Относительно,2%-Население в Израйле более 8-и миллионов!Из них евреев 60%,40%-это смесь арабов,палестинцев и т.д.Это и смесь религий(суниты,шииты и другие,всех не счесть)В эти же проценты входят порядка миллиона так называемых Русских,в основном из Бывшего Союза...А теперь о главном-ПРАВОСЛАВНЫХ ТАМ,порядка 300 тысяч,как у нас " негров" вроде меня...Сведения,как говорится,из Первых Рук-только что говорила с сыном...
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Таня Попова 5 часов назад
Знаете,сначала решила вам не возражать,а теперь решила ответить.Мои дети давно уехали в Израйль...Это стало возможно только благодаря 25% еврейской крови(моя свекровь еврейка)Так вот-ПАСПОРТА ГРАЖДАН они получили прямо в аэропорту!Это для вашего сведения.Далее-Именно Русские разбросаны по всему миру,как никто...Что касается "русскости",то по крови-это лишь старообрядцы...У прстых русских,столько намешано,у меня к примеру их пять!И я считаю себя ИСКОННО Русской-чем и горжусь...Теперь о ваших размышлениях-я сначала решила,что вы еврей,а потом Поняла-вы обычный антисимит...И еще-судя по вашим выводам о скорости смены вероисповедания евреями,то вы или не знаете Историю или,простите,не меняете трусы вовсе...
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